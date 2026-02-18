IDEAYA Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IDEAYA Biosciences präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,94 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,9 Millionen USD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,280 USD. Im Vorjahr waren -3,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 218,71 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte IDEAYA Biosciences 7,00 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at