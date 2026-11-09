IDEC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

IDEC hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 84,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 43,71 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at