IDEC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IDEC präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,71 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 33,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,38 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 17,13 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at