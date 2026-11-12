Idemitsu Kosan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Idemitsu Kosan lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 88,02 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Idemitsu Kosan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 784,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 962,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at