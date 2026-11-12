|
12.11.2026 06:31:28
Idemitsu Kosan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Idemitsu Kosan lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 88,02 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25,18 JPY je Aktie erzielt worden.
Idemitsu Kosan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 784,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 962,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!