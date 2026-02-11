|
Idemitsu Kosan gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Idemitsu Kosan präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,47 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,44 JPY je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,84 Prozent auf 2 138,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 372,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
