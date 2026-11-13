Idemitsu Kosan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Idemitsu Kosan hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Idemitsu Kosan im vergangenen Quartal 17,48 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Idemitsu Kosan 13,31 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at