Idemitsu Kosan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Idemitsu Kosan veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 25,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Idemitsu Kosan 3,75 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,53 Prozent auf 1 962,62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Idemitsu Kosan 2 243,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at