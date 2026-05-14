14.05.2026 06:31:29

Idemitsu Kosan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Idemitsu Kosan äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 13,78 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,18 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,86 USD, nach 1,02 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Idemitsu Kosan 53,79 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 60,28 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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