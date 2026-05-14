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14.05.2026 06:31:29
Idemitsu Kosan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Idemitsu Kosan ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Idemitsu Kosan die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 97,45 JPY gegenüber -16,600 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2 161,30 Milliarden JPY – eine Minderung von 6,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2 313,76 Milliarden JPY eingefahren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 140,38 JPY gegenüber 77,83 JPY je Aktie im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Idemitsu Kosan mit einem Umsatz von insgesamt 8 105,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9 190,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -11,80 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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