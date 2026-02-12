Idemitsu Kosan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Idemitsu Kosan lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idemitsu Kosan in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,88 Milliarden USD im Vergleich zu 15,57 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at