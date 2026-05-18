Identa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Identa hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 205,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at