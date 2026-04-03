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03.04.2026 06:31:29
Identa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Identa präsentierte in der am 31.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Auf der Umsatzseite hat Identa im vergangenen Quartal 0,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Identa 0,3 Millionen USD umsetzen können.
In Sachen EPS wurden 0,020 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Identa 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Identa 1,34 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,46 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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