Identive hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Identive hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Identive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,210 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Identive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,4 Millionen USD im Vergleich zu 5,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at