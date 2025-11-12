Identive stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Identive präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Identive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,62 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 5,0 Millionen USD, gegenüber 6,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at