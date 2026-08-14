Identive stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Identive hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,7 Millionen USD gegenüber 5,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at