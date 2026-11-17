IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
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17.11.2026 22:30:03
IDEX: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, IDEX (NYSE:IEX) announced record quarterly sales and adjusted earnings per share. The manufacturer of specialized fluid pumps and optical components reported growth reflecting expanding investment in global technology infrastructure.
Three key statements from executive leadership clarify what this performance means for long-term shareholders.
Capital allocated to semiconductor, data center, and space applications has turned recent acquisitions into the core driver for Health and Science Technologies (HST), the segment producing precision components for scientific and medical instruments.
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