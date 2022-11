Idex As: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Idex As hat am 10.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Idex As ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Beim Umsatz wurden 0,9 Millionen USD gegenüber 0,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at