Idex As gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Idex As hat am 24.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Idex As vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,007 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 0,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,6 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,040 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idex As -0,030 USD je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,80 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,05 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,032 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 2,85 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at