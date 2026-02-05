IDEX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IDEX lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat IDEX mit einem Umsatz von insgesamt 899,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 862,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,20 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,41 USD beziffert, während im Vorjahr 6,64 USD je Aktie in den Büchern standen.

IDEX hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,46 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at