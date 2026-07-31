IDEX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IDEX hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

IDEX hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 USD je Aktie gewesen.

IDEX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 920,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 865,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at