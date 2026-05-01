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01.05.2026 06:31:29
IDEX stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
IDEX hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IDEX ein EPS von 1,26 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 886,9 Millionen USD gegenüber 814,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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