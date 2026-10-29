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29.10.2026 06:31:29
IDEX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
IDEX hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 951,7 Millionen USD gegenüber 878,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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