IDEX: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

IDEX hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,70 USD. Im letzten Jahr hatte IDEX einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 878,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IDEX einen Umsatz von 798,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at