IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
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02.11.2026 12:37:06
IDEXX Laboratories Inc Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - IDEXX Laboratories Inc (IDXX) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $317.145 million, or $4.01 per share. This compares with $274.610 million, or $3.40 per share, last year.
Excluding items, IDEXX Laboratories Inc reported adjusted earnings of $3.96 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.9% to $1.214 billion from $1.105 billion last year.
IDEXX Laboratories Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $317.145 Mln. vs. $274.610 Mln. last year. -EPS: $4.01 vs. $3.40 last year. -Revenue: $1.214 Bln vs. $1.105 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 14.96 To $ 15.16 Full year revenue guidance: $ 4.741 B To $ 4.767 B
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