IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
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05.05.2026 16:20:28
Idexx Laboratories Raises Guidance On Higher Clinical Visits, Diagnostic Frequency
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