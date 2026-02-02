IDEXX Laboratories Shares Slide 6% Despite Higher Q4 Profit

(RTTNews) - IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) shares fell 5.63 percent to $632.79, down $37.67 on Monday, even after the company reported higher fourth-quarter earnings compared with last year.

The veterinary diagnostics company posted net earnings of $248.19 billion, or $3.08 per share, up from $216.15 billion, or $2.62 per share, a year earlier. Quarterly revenue increased 14.2 percent to $1.09 trillion.

The stock opened at $651.54 after closing at $670.46 previously and traded between $625.00 and $658.75 on the Nasdaq. Trading volume reached about 0.42 million shares versus an average of 0.56 million. IDEXX has a 52-week range of $356.14 to $769.98.