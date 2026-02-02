IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|
02.02.2026 18:16:02
IDEXX Laboratories Shares Slide 6% Despite Higher Q4 Profit
(RTTNews) - IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) shares fell 5.63 percent to $632.79, down $37.67 on Monday, even after the company reported higher fourth-quarter earnings compared with last year.
The veterinary diagnostics company posted net earnings of $248.19 billion, or $3.08 per share, up from $216.15 billion, or $2.62 per share, a year earlier. Quarterly revenue increased 14.2 percent to $1.09 trillion.
The stock opened at $651.54 after closing at $670.46 previously and traded between $625.00 and $658.75 on the Nasdaq. Trading volume reached about 0.42 million shares versus an average of 0.56 million. IDEXX has a 52-week range of $356.14 to $769.98.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!