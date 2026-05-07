IDEXX Laboratories: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IDEXX Laboratories hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 3,47 USD. Im letzten Jahr hatte IDEXX Laboratories einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,14 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 998,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,41 USD sowie einem Umsatz von 1,12 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at