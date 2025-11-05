|
IDEXX Laboratories: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
IDEXX Laboratories hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 3,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IDEXX Laboratories 2,80 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,11 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 975,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
