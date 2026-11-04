IDEXX Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IDEXX Laboratories hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte IDEXX Laboratories 3,40 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent auf 1,21 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at