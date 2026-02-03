03.02.2026 06:31:28

IDEXX Laboratories: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IDEXX Laboratories lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte IDEXX Laboratories 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,09 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 954,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 13,08 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei IDEXX Laboratories ein Gewinn pro Aktie von 10,67 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,30 Milliarden USD – ein Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem IDEXX Laboratories 3,90 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

