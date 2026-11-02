RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
02.11.2026 17:42:41
IDEXX Sales Rise 10% as Margin Outlook Slips: Rapid Earnings Reaction
IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX) grew third-quarter revenue 10% to about $1.21 billion, led by an 11% gain in recurring diagnostics sales to vets. Shares rose about 16% in early trading on Monday. Testing demand is doing the work, but the higher 2026 profit forecast doesn't come from it. IDEXX trimmed its margin outlook, so the earnings raise rests on taxes, interest costs, and buybacks.
Key Numbers
What It Means
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RISE Inc.
Analysen zu RISE Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RISE Inc.
|24,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.