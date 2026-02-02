IDFC Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IDFC Bank präsentierte in der am 31.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,42 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 111,23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at