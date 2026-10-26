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26.10.2026 06:31:29
IDFC Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
IDFC Bank hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 1,22 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IDFC Bank 0,350 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat IDFC Bank im vergangenen Quartal 142,28 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IDFC Bank 118,28 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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