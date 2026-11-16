IDH DEVELOPMENT Spolka Akcyjna informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IDH DEVELOPMENT Spolka Akcyjna hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6,8 Millionen PLN gegenüber 0,8 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at