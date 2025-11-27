IDI Insurance Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IDI Insurance Company präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,60 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,06 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat IDI Insurance Company im vergangenen Quartal 1,02 Milliarden ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IDI Insurance Company 918,4 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at