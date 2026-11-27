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27.11.2026 06:31:29
IDI Insurance Company legte Quartalsergebnis vor
IDI Insurance Company hat am 26.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,95 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,60 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,01 Milliarden ILS, gegenüber 1,02 Milliarden ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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