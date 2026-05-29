IDI Insurance Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

IDI Insurance Company veröffentlichte am 28.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,65 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,14 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 977,4 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,8 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at