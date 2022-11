Idorsia gratuliert seiner Chief Scientific Officer Martine Clozel, die von der Initiative Schweiz mit dem jährlichen Prix Suisse Award ausgezeichnet wurde

Martine Clozel wurde für ihren Beitrag zu Forschung, Wissenschaft und Medizin für den Prix Suisse ausgewählt und von Nationalratspräsidentin Irène Kälin mit dem Prix Suisse ausgezeichnet

Der Prix Suisse ist eine jährliche Auszeichnung der Non-Profit-Organisation Initiative Schweiz für Persönlichkeiten, die herausragende Leistungen für die Schweiz erbracht haben

Allschwil, Schweiz – 13. November 2022

Idorsia Ltd (SIX: IDIA) gab heute bekannt, dass Chief Scientific Officer Martine Clozel von der Organisation Initiative Schweiz am Samstag, 12. November, im Rahmen einer Preisverleihung im Kursaal Bern mit dem jährlichen Prix Suisse Award ausgezeichnet wurde. Der Prix Suisse ist ein nationaler Preis und stellt die höchste Auszeichnung für herausragende Leistungen in der Schweiz dar. Er wurde Martine Clozel von Irène Kälin, der Präsidentin des Schweizerischen Nationalrats, überreicht.

In ihrer Einführung kommentierte Irène Kälin:

"Martine Clozel hätte für jede einzelne Facette ihres vielfältigen Schaffens einen Preis verdient. Die Summe all ihres Schaffens ist grösser als das, was sie als Ärztin, Unternehmerin und Forscherin in den jeweiligen Bereichen erreicht hat. Eine unglaublich beeindruckende Frau."

Martine Clozel ist eine der Gründer und Chief Scientific Officer von Idorsia. Zuvor hatte sie zusammen mit Jean-Paul Clozel, Walter Fischli und Thomas Widmann Actelion mitbegründet. Martine Clozel hat mehr als 150 von Fachleuten begutachtete Artikel veröffentlicht, mehr als 40 Patentanmeldungen verfasst und mehrere Bücher auf dem Gebiet der Endothelin- und Orexin-Forschung und deren Anwendungen mitverfasst. Die Forschungen von Martine Clozel und den Teams von Actelion und später Idorsia haben zu mehreren neuen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten geführt. Nach jahrelanger Forschung stehen nun innovative, lebensverändernde Medikamente in den Bereichen pulmonale arterielle Hypertonie, Multiple Sklerose, Prävention der zerebralen Folgen von Aneurysma-Rupturen und chronischer Schlaflosigkeit zur Verfügung. Im Jahr 2008 wurde Martine Clozel in Frankreich mit dem Titel "Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur" ausgezeichnet. Im Jahr 2015 wurde sie mit dem Tomoh-Masaki-Preis für ihre Leistungen und Beiträge auf dem Gebiet der Endotheline ausgezeichnet. Die École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL verlieh ihr 2018 die Ehrendoktorwürde.

Bei der Entgegennahme dieser Auszeichnung sagte Martine Clozel:

«Der diesjährige Prix Suisse ist eine grosse Ehre und meiner Meinung nach ein Tribut an die Wissenschaft, an die Forschung, an alle Wissenschaftler und Forscher und ihre Beharrlichkeit, neue Mechanismen und Moleküle zu entdecken und schliesslich neue Medikamente zu entwickeln, die Menschen mit Krankheiten helfen können. Wie wir sowohl bei Actelion als auch jetzt bei Idorsia festgestellt haben, ist die Schweiz ein großartiger Ort für Start-ups und sich entwickelnde Unternehmen, da das Land hervorragende Bedingungen bietet, die Innovation, Talent und Technologie fördern.»

Über den Prix Suisse

Jährlich wird eine Schweizer Persönlichkeit mit diesem einzigartigen Award ausgezeichnet, welche mit Mut, Kreativität, Innovation, harter Arbeit und Durchhaltewille Grossartiges für unser Land leistet und geleistet hat. Es sind Vorbilder für die heutigen und künftigen Generationen. Der letztjährige Preisträger, Peter Spuhler, ist ein Unternehmer, Investor und Innovator, der durch Mut, Risikobereitschaft und harte Arbeit die Stadler Rail Group zu einem international bekannten und innovativen Unternehmen gemacht hat.

Stefan Linder, Leiter der Initiative Schweiz, erklärte:

«Martine Clozel ist nicht nur Ärztin und Wissenschaftlerin, sondern auch eine erfolgreiche Firmengründerin, die mit ihrer medizinischen Forschung und Entwicklung verschiedene neue Medikamente aus der Schweiz heraus ermöglicht hat. Ihre Arbeit verändert das Leben von Hunderttausenden von Patienten auf der ganzen Welt. Martine Clozel ist eine Inspiration und Vorbild für alle Menschen in der Schweiz. Entsprechend freuen wir uns sehr, sie mit dem diesjährigen Prix Suisse auszuzeichnen.»

Anmerkungen für Herausgeber

Über die Initiative Schweiz AG

Die Initiative Schweiz unterstützt als private Förderagentur innovative Ideen und Projekte in allen Landesteilen und Sprachregionen der Schweiz. Damit setzt sie sich gezielt für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in der Schweiz ein. Mit ihren Aktivitäten und Projekten möchte sie dazu beitragen, dass die Schweiz ihre globale Spitzenposition und Innovationskraft nachhaltig sicherstellen kann. Finanziert wird Initiative Schweiz von der F.G. Pfister Holding AG und über die Dividenden, die die Holding erwirtschaftet. Der jährlich verliehene «Prix Suisse» zeichnet eine Persönlichkeit aus, die herausragende Leistungen für die Schweiz erbracht hat und sich durch Mut, Kreativität und Innovation auszeichnet.

Geleitet wird die «Initiative Schweiz» von Stefan Linder, Mitgründer, langjähriger CEO und Delegierter des Swiss Economic Forum.

www.initiative-schweiz.org

Über Idorsia

Idorsia Ltd hat anspruchsvolle Ziele – wir haben mehr Ideen, sehen mehr Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchten wir Idorsia zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech -Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team von Experten aller Disziplinen vom Labor bis zur Klinik, hochmodernen Forschungseinrichtungen und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und arbeitet mit über 1‘200 hochqualifizierten Fachkräften an der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Ziele.

