Idorsia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Idorsia hat am 07.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,050 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,320 CHF je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,0 Millionen CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 980,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen CHF in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 4,410 CHF beziffert. Im Vorjahr hatte Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -3,410 CHF vermeldet.

Idorsia hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 97,00 Millionen CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 177,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 35,00 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 4,626 CHF belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 77,78 Millionen CHF gerechnet.

Redaktion finanzen.at