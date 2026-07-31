Idorsia stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Idorsia hat am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 CHF erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 53,0 Millionen CHF, gegenüber 72,2 Millionen CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,63 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at