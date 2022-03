Idorsia veröffentlicht Ankündigung der ordentlichen Generalversammlung 2022

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Allschwil, Schweiz – 3. März 2022



Idorsia Ltd (SIX: IDIA) veröffentlichte heute im Namen des Verwaltungsrates die formelle Ankündigung der kommenden ordentlichen Generalversammlung. Die Versammlung, an welcher der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2021 verabschiedet wird, findet am Donnerstag, 14. April 2022, statt.

Die Generalversammlung wird am Sitz der Gesellschaft (Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil) durchgeführt. In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3, die vom Schweizer Bundesrat erlassen wurde, ist aber eine persönliche Teilnahme der Aktionäre nicht möglich und die Abstimmung wird durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen.

Mathieu Simon, Präsident des Verwaltungsrates, kommentierte:

"Einmal mehr bin ich beeindruckt von dem, was Idorsia im Jahr 2021 erreicht hat. Wir haben die strategischen Prioritäten, die bei der Gründung von Idorsia festgesetzt wurden, weiter verfolgt und umgesetzt. Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, hat das Jahr 2022 mit sehr guten Nachrichten für Idorsia angefangen. Innerhalb von zwei Wochen im Januar haben wir die ersten zwei Zulassungen erhalten: QUVIVIQ™ (Daridorexant) in USA und PIVLAZ™ (Clazosentan) in Japan. Dies hat uns an einen Punkt gebracht, an dem wir nur noch wenige Wochen entfernt sind von der Einführung unserer ersten Produkte in zwei der grössten Pharmamärkte der Welt. Mit diesen Produkteinführungen und zusätzlichen Studienresultaten, die wir im Jahr 2022 erwarten, steht uns ein weiteres spannendes Jahr bevor – ein entscheidendes Jahr, in dem Idorsia zu einem vollwertigen biopharmazeutischen Unternehmen wird.”

Anmerkungen für Aktionäre

Die Ankündigung wird in den nächsten Tagen im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert und den Aktionären am 18. März 2022 per Post zugestellt. Ausserdem ist sie, zusammen mit dem Jahresbericht und dem Vergütungsbericht der Gesellschaft, auf www.idorsia.com/agm einsehbar.

Aktien berechtigen nur dann zur Stimmabgabe durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, wenn sie bis spätestens am 5. April 2022 im Aktienregister des Unternehmens eingetragen sind. Registrierte Aktionäre erhalten ein Formular zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Die Formulare müssen bis am 11. April 2022 eingetroffen sein. Bitte planen Sie genügend Zeit für die rechtzeitige Zustellung ein.

Anmerkungen für Herausgeber

Brief vom Präsidenten des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Als wir uns das letzte Mal auf die Generalversammlung von Idorsia freuten, befanden wir uns fest im Griff der Pandemie. Dank weltweiter Forschungsanstrengungen und konstanter Innovationen sind nun Impfstoffe in Rekordzeit auf breiter Basis verfügbar, und das Leben kehrt zu einer Art Normalität zurück. Angesichts der prekären Pandemie-Situation und der anhaltenden Gefahr für gefährdete Bevölkerungsgruppen werden wir die Generalversammlung erneut gemäss den Anforderungen der COVID-19-Verordnung 3, die vom Schweizer Bundesrat erlassen wurde, durchführen. Dies bedeutet, dass eine persönliche Teilnahme nicht möglich sein wird und die Abstimmung durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen wird.

Es ist zwar enttäuschend, Sie nicht einladen zu können, sich über die Fortschritte Ihres Unternehmens zu informieren, aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass es möglich ist, die Traktanden angemessen zu behandeln, ohne Menschen physisch zusammenzubringen. Da wir immer auf der Suche nach effizienteren Möglichkeiten zur Durchführung unserer Aktivitäten sind, wird der Verwaltungsrat prüfen, wie die Generalversammlung in der Zeit nach der Pandemie durchgeführt werden soll.

Lassen Sie mich nun die Gelegenheit ergreifen, Ihnen einen Überblick über unsere Fortschritte zu geben und die Vorschläge des Verwaltungsrats zu erläutern, über die Sie entweder per Briefwahl oder über die elektronische Plattform abstimmen können.

Einmal mehr bin ich beeindruckt von dem, was Idorsia im Jahr 2021 erreicht hat. Wir haben die strategischen Prioritäten, die zu Beginn von Idorsia festgesetzt wurden, weiter verfolgt und umgesetzt. Dies hat uns an einen Punkt gebracht, an dem wir nur noch wenige Wochen entfernt von der Einführung unserer ersten Produkte in zwei der grössten Pharmamärkte der Welt sind.

Eine ausführliche Beschreibung unserer Erfolge des vergangenen Jahres und des Stands Ihres Unternehmens zu Beginn des Jahres 2022 finden Sie im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht 2021, der folgendermassen abrufbar ist: www.idorsia.com/annual-report. Im Jahresbericht werden Sie zwei Hauptthemen erkennen, die sich mit den strategischen Prioritäten von Idorsia decken: die Bereitstellung von Innovationen vom Labor bis zum Krankenbett und die notwendige Skalierung, um dies auf globaler Ebene zu erreichen. Mit der kürzlich erfolgten US-Zulassung von QUVIVIQ™ (Daridorexant) und der erwarteten EU-Zulassung sowie der Zulassung von PIVLAZ™ (Clazosentan) in Japan steht Idorsia an der Schwelle, seine Innovationen zu den Patienten zu bringen, ein vollwertiges biopharmazeutisches Unternehmen zu werden und eine nachhaltige Rentabilität in Reichweite zu bringen.

Wie kürzlich angekündigt, sind wir zuversichtlich, dass wir im Jahr 2025 mit einem Umsatz von über CHF 1 Milliarde profitabel sein werden. Auch wenn wir noch nicht bis zur Gewinnschwelle finanziert sind, stehen uns sämtliche Finanzierungsoptionen zur Verfügung – insbesondere durch die Monetarisierung von Lizenzgebühren und von Partnerschaften im Zusammenhang mit unserer vielfältigen Pipeline an unbelasteten Vermögenswerten. Auch wenn wir nicht verwässernde Instrumente bevorzugen, müssen wir finanziell und strategisch flexibel bleiben.

Um die Wirkung unserer Innovationen zu maximieren, müssen wir auf einem hart umkämpften Arbeitsmarkt die besten Talente anziehen, entwickeln und behalten. Der langfristige Incentive-Plan von Idorsia sieht derzeit die Gewährung von Aktienoptionen und Restricted Stock Units vor, die liquiditätsschonend und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtet sind und somit eine enge Abstimmung mit den Interessen der Aktionäre gewährleisten. Zu diesem Zweck bitten wir Sie, einer Erhöhung des bedingten Aktienkapitals zuzustimmen, um unseren langfristigen Incentive-Plan in Bezug auf die aktienbasierte Vergütung für berechtigte Mitarbeiter sowie zur vollständigen Deckung von Wandlungs- oder Optionsrechten im Zusammenhang mit Wandelanleihen, Anleihen, Darlehen und ähnlichen Finanzierungsformen abzudecken.

Im vergangenen Jahr hat der Verwaltungsrat sehr eng mit dem Managementteam zusammengearbeitet, um eine ausgezeichnete Leistung bei Idorsia und die erfolgreiche Einführung unserer Produkte sicherzustellen. Ich freue mich, dass wir in dieser Zeit auf die Kontinuität eines stabilen Verwaltungsrats zählen können, der sich zur Wiederwahl stellt. Wir wären sehr erfreut darüber, wenn Sie uns erneut Ihr Vertrauen schenken würden, und wir freuen uns darauf, Idorsia weiterhin auf diesem spannenden Weg zu begleiten.

Alle anderen Traktanden sind wie üblich und werden mit den Vorschlägen oder im Anhang erläutert, und ich bitte Sie, Ihr Stimmrecht über die Stimmrechtsvertretung auszuüben.

Mit Produkteinführungen und weiteren Studienergebnissen, die für 2022 erwartet werden, steht ein weiteres spannendes Jahr bevor – ein transformatives Jahr, in dem Idorsia zu einem vollwertigen biopharmazeutischen Unternehmen wird. Bleiben Sie dran und seien Sie bereit für mehr!

Ich sende Ihnen meine besten Wünsche für 2022.

Mit besten Grüssen,

Mathieu Simon

Präsident des Verwaltungsrates

Traktandenliste für die ordentliche Generalversammlung 2022

1. Lagebericht 2021, Konzernrechnung 2021, Jahresrechnung 2021 und Vergütungsbericht 2021

1.1 Genehmigung Lagebericht 2021, Konzernrechnung 2021 und Jahresrechnung 2021

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

2. Verwendung des Jahresergebnisses

3. Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

4. Erhöhung des bedingten Aktienkapitals

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

5.1 Wiederwahl Mitglieder des Verwaltungsrates

5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

5.3 Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6.1 Genehmigung Vergütung des Verwaltungsrates (nicht-exekutive Mitglieder) für die Periode 2022–2023

6.2 Genehmigung Vergütung der Geschäftsleitung 2023

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle





