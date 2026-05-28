IDream Film Infrastructure: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IDream Film Infrastructure veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

IDream Film Infrastructure vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 174,96 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,130 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 15,410 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -14,400 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at