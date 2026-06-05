IDT B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IDT B gab am 03.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IDT B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,860 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 302,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 315,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at