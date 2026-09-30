IDT B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IDT B stellte am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 339,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahr waren 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at