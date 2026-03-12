IDT B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

IDT B hat sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 320,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 303,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

