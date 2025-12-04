IDT b Aktie

IDT b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RF6V / ISIN: US4489475073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 22:59:19

IDT Corp. Reveals Increase In Q1 Income

(RTTNews) - IDT Corp. (IDT) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $22.362 million, or $0.89 per share. This compares with $17.249 million, or $0.68 per share, last year.

Excluding items, IDT Corp. reported adjusted earnings of $23.6 million or $0.94 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.3% to $322.752 million from $309.566 million last year.

IDT Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $22.362 Mln. vs. $17.249 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.68 last year. -Revenue: $322.752 Mln vs. $309.566 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IDT Corp (B)mehr Nachrichten

Analysen zu IDT Corp (B)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IDT Corp (B) 45,12 6,87% IDT Corp (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen