IDT b Aktie
WKN DE: A0RF6V / ISIN: US4489475073
|
04.12.2025 22:59:19
IDT Corp. Reveals Increase In Q1 Income
(RTTNews) - IDT Corp. (IDT) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $22.362 million, or $0.89 per share. This compares with $17.249 million, or $0.68 per share, last year.
Excluding items, IDT Corp. reported adjusted earnings of $23.6 million or $0.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.3% to $322.752 million from $309.566 million last year.
IDT Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.362 Mln. vs. $17.249 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.68 last year. -Revenue: $322.752 Mln vs. $309.566 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDT Corp (B)mehr Nachrichten
|
03.12.25
|Ausblick: IDT B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.11.25
|Erste Schätzungen: IDT B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.09.25
|Ausblick: IDT B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu IDT Corp (B)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IDT Corp (B)
|45,12
|6,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.