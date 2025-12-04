IDT Corp. Reveals Increase In Q1 Income

(RTTNews) - IDT Corp. (IDT) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $22.362 million, or $0.89 per share. This compares with $17.249 million, or $0.68 per share, last year.

Excluding items, IDT Corp. reported adjusted earnings of $23.6 million or $0.94 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.3% to $322.752 million from $309.566 million last year.

IDT Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $22.362 Mln. vs. $17.249 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.68 last year. -Revenue: $322.752 Mln vs. $309.566 Mln last year.