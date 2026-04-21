IDT International LtdShs Aktie
WKN: 891901 / ISIN: BMG4705P1077
|
21.04.2026 17:12:49
IDT Executive Trims Stake With Shares Up 10%. Here's What Investors Should Know
On April 14, 2026, Menachem Ash, EVP of Strategic & Legal Affairs at IDT Corporation (NYSE:IDT), sold 20,000 shares of Common Stock in an open-market transaction, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($51.00); post-transaction value based on April 14, 2026 market close ($51.16).* 1-year performance is calculated using April 14th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDT International LtdShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu IDT International LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.