IDT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IDT gab am 28.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IDT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 339,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,46 USD beziffert, während im Vorjahr 3,01 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at