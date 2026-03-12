IDT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IDT präsentierte in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,800 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 320,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 303,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at