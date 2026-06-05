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05.06.2026 06:31:29
IDT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
IDT hat am 03.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,860 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 315,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 302,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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